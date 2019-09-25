Acun gafı olay! Hakan Ural TV8'den ayrıldı 2. Sayfa Müge ve Gülşen'in yerini aldı

Özellikle bizi yalnız bırakmayan ilgi alaka gösteren bu programın var olmasına başarılı olmasına sebep siz izleyenlere minnettarım. Bir kusur kabahatim olmuşsa "ki muhakkak olmuştur" Affola. Bu arada profesyonel bir teklif aldığım bir başka kanalda yakın zamanda başlayacağım Allah mahcup etmez ise doğrudur. Kalın sağlıcakla."