'Açlık Tarikatı' katliam yaptı! Ormanlık alandan 47 kişinin cesedi çıkarıldı çocuklar da var
Afrika kıtasında bulunan Kenya'da, "açlık tarikatı" katliam yaptı. Müritlerini , "kendilerini açlıktan öldürdükleri taktirde Hz. İsa'yla tanışacaklarını" söyleyerek kandıran sözde şeyhin ölümüne neden olduğu kişiler arasında çocuklar da var. Şu ana kadar 47 kişinin cesedine ulaşıldı. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
Kenya'da "açlık tarikatı"nın üyesi olduğu düşünülen 26 kişinin daha cesedine ulaşıldı. Böylece hareketle ilgili bulunan ceset sayısı 47 oldu. Tarikat liderinin mülküne yapılan baskında, "bir deri bir kemik kalmış" 15 kişi bulundu. Bu kişilerden dördü daha sonra hayatını kaybetti. İşte kan donduran olayın ayrıntıları...
Yerel basına göre, müritlerini, "kendilerini açlıktan öldürdükleri taktirde Hz. İsa'yla tanışacaklarını" söyleyerek kandırdığı belirtilen tarikat lideri Makenzie Nthenge, "İyi Haberler Uluslararası Kilisesi"ne açılan soruşturma kapsamında tutuklandı.
Malindi bölgesinde cezai soruşturmalar bölümünün başında bulunan Charles Kamau, pazar yaptığı açıklamada, "Bugün 26 ceset daha çıkardık. Böylece bölgeden çıkarılan ceset sayısı 47'ye yükseldi" dedi.
Malindi yakınlarında Shakahola'da ormanlık bölgenin 325 hektarlık kısmı, soruşturma kapsamında kapatıldı. Polis, durumu kendilerine gelen bir ihbar sayesinde fark etti. Tarikat liderinin mülküne yapılan baskında, "bir deri bir kemik kalmış" 15 kişi bulundu. Bu kişilerden dördü daha sonra hayatını kaybetti.