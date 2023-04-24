'Açlık Tarikatı' katliam yaptı! Ormanlık alandan 47 kişinin cesedi çıkarıldı çocuklar da var

Kenya'da "açlık tarikatı"nın üyesi olduğu düşünülen 26 kişinin daha cesedine ulaşıldı. Böylece hareketle ilgili bulunan ceset sayısı 47 oldu. Tarikat liderinin mülküne yapılan baskında, "bir deri bir kemik kalmış" 15 kişi bulundu. Bu kişilerden dördü daha sonra hayatını kaybetti. İşte kan donduran olayın ayrıntıları...