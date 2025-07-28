BIST 10.587
DOLAR 40,56
EURO 47,24
ALTIN 4.339,79

Açlık nedeniyle ölümlerin yaşandığı Gazze’ye havadan insani yardım bırakıldı...

|
Açlık nedeniyle ölümlerin yaşandığı Gazze’ye havadan insani yardım bırakıldı...

İsrail ordusunun Gazze’de derinleşen açlık krizine yönelik artan endişeler üzerine bazı bölgelerde saat 10.00 ile 20.00 arasında “taktiksel ara” ilan etmesinin ardından, insani yardım girişleri devam ediyor.

Açlık nedeniyle ölümlerin yaşandığı Gazze’ye havadan insani yardım bırakıldı... - Resim: 1

Gazze Şeridi’nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kentinin batısına indirildi.

114
Açlık nedeniyle ölümlerin yaşandığı Gazze’ye havadan insani yardım bırakıldı... - Resim: 2

Askeri kargo uçakları tarafından havadan insani yardım malzemeleri bırakıldı. 

214
Açlık nedeniyle ölümlerin yaşandığı Gazze’ye havadan insani yardım bırakıldı... - Resim: 3

DÜN DE HAVADAN YARDIM ULAŞTIRILMIŞTI

Yardım kolileri, bölgede toplanan siviller tarafından yerden teslim alındı.

314
Açlık nedeniyle ölümlerin yaşandığı Gazze’ye havadan insani yardım bırakıldı... - Resim: 4

Sudanıyye bölgesinde, Birleşik Arap Emirlikleri’ne ait bir uçak tarafından havadan bırakılan yardım balonları, gıda temininde zorluk yaşayan Filistinliler tarafından toplanmaya çalışıldı.

414