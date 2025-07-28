Açlık nedeniyle ölümlerin yaşandığı Gazze’ye havadan insani yardım bırakıldı...
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İsrail ordusunun Gazze’de derinleşen açlık krizine yönelik artan endişeler üzerine bazı bölgelerde saat 10.00 ile 20.00 arasında “taktiksel ara” ilan etmesinin ardından, insani yardım girişleri devam ediyor.
Gazze Şeridi’nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kentinin batısına indirildi.
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Askeri kargo uçakları tarafından havadan insani yardım malzemeleri bırakıldı.
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DÜN DE HAVADAN YARDIM ULAŞTIRILMIŞTI
Yardım kolileri, bölgede toplanan siviller tarafından yerden teslim alındı.
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Sudanıyye bölgesinde, Birleşik Arap Emirlikleri’ne ait bir uçak tarafından havadan bırakılan yardım balonları, gıda temininde zorluk yaşayan Filistinliler tarafından toplanmaya çalışıldı.
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