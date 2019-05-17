Acıyı anlattı! Sıla Gençoğlu'dan samimi açıklamalar
Yeni albümünü geçtiğimiz günlerde çıkaran Sıla, sosyal medyadan albümünün de adı olan 'Acı' hakkında bir video yayınladı.
Sıla Gençoğlu, Acı, Ağrı, Sabır ve Medet isimli şarkılardan oluşan yeni albümünü geçen günlerde sevenleriyle buluşturdu. Sıla, albümüne adını verdiği Acı'yı anlattığı bir video çekerek YouTube’da 11 dakika olarak yayınladı.
Özel hayatında sıkıntılı günler geçiren Sıla “İnsan acıyla nasıl başa çıkabilir?” sorusuna yanıt verdi.
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Sıla şu ifadeleri kullandı: “Ben daha çok şunun altını çizmeye gayret göstereceğim. Herkesin bir yöntemi var ve hiç kimsenin yöntemi benimkiyle tabii ki çarpışmıyor.”
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"Yani yaralarımızı başkasının yöntemiyle saramıyoruz. Nasıl bertaraf edebiliriz? Ben yazarak, şarkılayarak tabii ki şarkı söyleyerek yeniyorum."
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“Ve nihayetinde şunu çok iyi biliyorum. Herkesin bir zamanı var ve herkes kendi zamanında iyileşiyor.”
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