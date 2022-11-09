Başak Cengiz katledildiği yerde anıldı!Acılı anne: Yavruma doyamadım....
İSTANBUL Ataşehir'de kaldırımda yürürken kılıçla öldürülen mimar Başak Cengiz anıldı. Genç mimarın hayatını kaybettiği noktaya çelenk ve karanfiller bırakıldı. Gözyaşlarını tutamayan anne Beyhan Cengiz, "Başak yavrum doyamadım sana, özür dilerim." dedi.
Başak Cengiz'in (28) isminin verildiği sokakta katledilmesinin yıl dönümü dolayısıyla anma programı gerçekleştirildi. Katılımcılar, genç mimarın hayatını kaybettiği noktaya çelenk ve karanfiller bıraktı.
Anne Beyhan Cengiz, kızının öldürülmesi dolayısıyla yaşadığı acıyı anlatarak, "Bu acıyla beni yalnız bırakmadınız. Her daim yanımda oldunuz. Herkese teşekkür etmek istiyorum." dedi.
Konuşurken gözyaşlarını tutamayan Cengiz, "Yavruma doyamadım. Çok zor. Sen yalnız değilsin. Başak yavrum doyamadım sana, özür dilerim." diyerek üzüntüsünü dile getirdi.
Baba Avni Cengiz ise Başak'ın unutulmadığını belirterek, herkese teşekkür etti.