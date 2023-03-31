Acın Ilıcalı yeni bir futbol kulübü daha satın alıyor! Bu kez İrlanda'da patron olacak
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin ardından Avrupa'da yeni bir futbol takımı daha satın alıyor. Bu kez gözünü diktiği takım ise İrlanda liginden...
İngiliz ekibi Hull City'nin sahibi ünlü televizyoncu ve işadamı Acun Ilıcalı'nın, Avrupa'dan bir takım daha almaya hazırlandığı öne sürüldü. Acun bu kez İngiltere değil İrlanda'dan bir takıma gözünü dikti.
TV 8'in patronu ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Avrupa'da futbol takımı patronluğunda da büyüme yolunda. İngiliz Hull City ile kulüp sahipliğine ilk adımı atan Acun Ilıcalı, şimdi de İrlanda Ligi'nden bir takım daha satın alıyor.
Sporx'te yer alan habere göre; Ilıcalı, İrlanda Ligi ekiplerinden Shelbourne FC'yi de bünyesine katmaya yakın.
Geçtiğimiz günlerde Shelbourne'un St. Patrick's Athletic ile oynadığı maçı tribünden izleyen Acun Ilıcalı'nın, yakın zamanda İrlanda ekibinin hisselerini almak istediği ifade edildi.