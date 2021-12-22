'Acımasız davrandılar' deyip Nicole Kidman isyan etti: 'Bitmiş' gözüyle bakılıyor
Yeni filminde yaşlı olduğu için eleştirilen komedyen Lucille Ball'ı canlandıran 54 yaşındaki Nicole Kidman isyan etti.
Hollywood yıldızı Nicole Kidman, sektörde yaş alan kadınlara karşı alınan tavır nedeniyle pek çok kez sinema kariyerini bitirmeyi düşündüğünü açıkladı.
Oscar ödüllü oyuncu, başrollerinde İspanyol aktör Javier Bardem ile yer aldığı yeni biyografi filmi Being the Ricardos'da canlandırdığı komedyen Lucille Ball ile pek çok ortak noktası olduğunu söyledi.
İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan Kidman, yaptığı programlarla 1950'li yıllarda Desi Arnaz ile birlikte Amerikan televizyonlarının en çok izlenen ikililerinden olan Ball'a karşı empati kurabildiğini söyledi.
54 yaşındaki Nicole Kidman "Lucille Ball sektörde eleştirildi, yeterince iyi olmadığı ve çok yaşlı olduğu söylendi. Bana50'yi geçince Hollywood'da acımasız davrandılar, 'bitmiş' gözüyle bakılıyor" dedi.