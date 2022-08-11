Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak! Tüm İstanbullular yararlanacak özelliklerine bakın
İstanbul Medeniyet Üniversitesi, yeni kütüphanesine kavuşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın açılışını yapacağı 28 bin metrekare kapalı alana sahip 7 katlı kütüphaneden sadece öğrenciler değil tüm İstanbullular yararlanabilecek...
"Türkiye'nin en büyük üniversite kütüphanesi" olarak nitelendirilen İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası Kütüphanesi, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek törenle hizmete girecek.
28 bin metrekare kapalı alana sahip 7 katlı kütüphanenin açılışı yarın gerçekleştirilecek. Aynı anda 3 bin kişiye hizmet verebilecek ve 1 milyon cilt basılı kitap alabilecek kapasiteye sahip kütüphane, 93 milyon lira bedelle inşa edildi.
Modern kütüphaneciliğin getirdiği olanaklarla donatılan, akıllı ve engelsiz bina olarak tasarlanan kütüphane, 7/24 çalışma esasına göre açık olacak.
Öğrencilerin yanı sıra akademik camianın ve tüm vatandaşların istifade edebileceği kütüphanenin, toplumun öncüsü büyüklerle buluşulabilecek ve birlikte iş üretilecek uğrak mekanlardan olması planlanıyor.