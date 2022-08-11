Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak! Tüm İstanbullular yararlanacak özelliklerine bakın

28 bin metrekare kapalı alana sahip 7 katlı kütüphanenin açılışı yarın gerçekleştirilecek. Aynı anda 3 bin kişiye hizmet verebilecek ve 1 milyon cilt basılı kitap alabilecek kapasiteye sahip kütüphane, 93 milyon lira bedelle inşa edildi.