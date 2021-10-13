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Açılışa sayılı günler kaldı! Taksim AKM görenleri büyüledi: İşte son hali

İhlas Haber Ajansı
Açılışa sayılı günler kaldı! Taksim AKM görenleri büyüledi: İşte son hali

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 10 Şubat 2019'da temeli atılan Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışına az bir süre kalırken son hali görüntülendi.

Açılışa sayılı günler kaldı! Taksim AKM görenleri büyüledi: İşte son hali

29 Ekim’de kapılarını açacak olan Atatütk Kültür Merkezi’nde son rötuşlar da yapılıyor. Geçtiğimiz günlerde tabelasının da asılmasıyla açılışa sayılı günler kala AKM'nin içindeki son durum görüntülendi.

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Açılışa sayılı günler kaldı! Taksim AKM görenleri büyüledi: İşte son hali

Yenilenen binasıyla AKM’nin içerisinde opera salonu, tiyatro salonu, kültür sokağı, sanat galerisi,kütüphane, çocuk sanat merkezi, çok amaçlı salonlar, akustik konser salonları, kafe ve restoranlar bulunuyor.

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Açılışa sayılı günler kaldı! Taksim AKM görenleri büyüledi: İşte son hali

Toplam 95 bin metrekare inşaat alanı bulunan AKM'nin girişinde yer alan dev küre 15 bin özel seramik parçasından oluşuyor.

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Açılışa sayılı günler kaldı! Taksim AKM görenleri büyüledi: İşte son hali

Çelik konstrüksiyona sahip alan 2 bin 40 kişi kapasiteli opera salonu olarak dizayn edildi.

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