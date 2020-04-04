Acilen tüketmeyi bırakmanız gereken 5 yiyecek!
Eğer siz de vücudunuzdaki şişkinlik ve yağlanmadan kurtulmak istiyorsanız işte düz bir karın için bir an önce vazgeçmeniz gereken 5 yiyecek türü!
Fast-food yiyecekler, köfte ve ekmekten ya da sosis ve ekmekten oluşsa bile yüksek miktarda yağ içeriyor. Ek olarak sebze tükettiğimizde sindirim sistemimizin düzenlendiğini biliyoruz. Patates kızartması dışında neredeyse hiç sebze içermeyen fast-food yiyecekler, sindirim problemlerine dolayısıyla da şişkinliğe neden olabiliyor.
Mısır gevreği, çikolata, atıştırmalık ve hatta granola barlar… Saydığımız tüm bu yiyecekler, yüksek miktarda rafine şeker içeriyor. Yüksek miktarda şeker tüketimi ise iç organlarda yağlanmaya neden olabiliyor. Haliyle düz bir karna sahip olmak da anca bir hayal olarak kalıyor. Rafine şeker içeren yiyeceklere alternatif olarak yulaf, kuru yemiş, sebze ya da meyve tüketebilir, şekerin yarattığı şişkinliği en aza indirebilirsiniz.
Makarna, pirinç ve beyaz ekmek… Hepimiz bu yiyeceklerin vücudumuza olan etkilerini biliyoruz. Rafine karbonhidratlar; vücudunuzun yağlanmasına, dolayısıyla karnınızın tıpkı bir balon gibi şişmesine neden oluyor. Eğer şişkinlik yaşamak istemiyorsanız tam tahıllı ekmekler ve makarnalar tercih edebilirsiniz. Ek olarak pirinç pilavı yerine bulgur pilavı tüketmek, yine şişkinliğin azalmasına yardımcı olacaktır.
Marketlerden satın aldığımız birçok paketli ürün, fruktoz ve rafine şeker içerir. Dünya Sağlık Örgütü, gün içerisinde maksimum 50 gram şeker tüketilmesini öneriyor. Yani satın aldığınız herhangi bir paketli gıda, bu limiti aşmanıza neden olabiliyor. Bir kutu kola, birkaç kaşık reçel ya da çeşitli atıştırmalıklar; fazla tüketildiği takdirde hazımsızlığa, dolayısıyla da şişkinliğe neden olabiliyor.