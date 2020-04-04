Acilen tüketmeyi bırakmanız gereken 5 yiyecek!

Mısır gevreği, çikolata, atıştırmalık ve hatta granola barlar… Saydığımız tüm bu yiyecekler, yüksek miktarda rafine şeker içeriyor. Yüksek miktarda şeker tüketimi ise iç organlarda yağlanmaya neden olabiliyor. Haliyle düz bir karna sahip olmak da anca bir hayal olarak kalıyor. Rafine şeker içeren yiyeceklere alternatif olarak yulaf, kuru yemiş, sebze ya da meyve tüketebilir, şekerin yarattığı şişkinliği en aza indirebilirsiniz.