Acıların Kadını dört köşe yaptı! Tam 40 milyon kazandı gerisi de yolda
Çok dram diyerek Masumlar Apartmanı dizisinden apar topar ayrılan, daha sonra bergen filmi ile için kamera karşısına geçen Farah Zeynep Abdullah turnayı gözünden vurdu. Gişe rekoru kıran filmiyle dört köşe oldu.
Sevilen ve başarılı oyuncu Farah Zeynep Abdullah TRT dizisi Masumlar Apartmanı'nda apar topar ayrılmış ve içinde dram olan dizilerde oynamayacağım demişti. Bu kararı kısa süre süren Farah Zeynep Abdullah, Bergen filmi ile kamera karşısına geçti ve rekora imza attı.
Farah Zeynep Abdullah, setlere “Bergen” filmiyle dönmüştü. 4 Mart’ta vizyona giren Film gişede rekora doğru koşarken, güzel oyuncunun da yüzünü güldürdü.
“Bergen” şimdiye dek 4 milyon 868 bin 250 kişi tarafından izlendi ve 142 milyon 836 bin 200 lira hasılat elde etti. Filmde hem başrol hem de ortak yapımcı olan oyuncunun kazancının şimdilik 40 milyon lira civarında olduğunu duydum.
Yine rekor Bergen'de: Dördüncü hafta sonunda 376 bin 916 seyirci tarafından izlenen Bergen, Box Office Türkiye liderliğini sürdürdü. Film, toplamda şu ana kadar 4 milyon 868 bin 250 seyirciye ulaştı.