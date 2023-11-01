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"Acil Destek Kredisi Programı" devreye alındı! Mehmet Fatih Kacır detayları açıkladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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"Acil Destek Kredisi Programı" devreye alındı! Mehmet Fatih Kacır detayları açıkladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul'da eylül ayında yaşanan sel felaketinden etkilenen KOBİ'lerin desteklenmesi için KOSGEB tarafından "Acil Destek Kredisi Programı"nın devreye alındığını belirtti.

"Acil Destek Kredisi Programı" devreye alındı! Mehmet Fatih Kacır detayları açıkladı

Bakan ​​​​​​​Kacır, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, söz konusu sel felaketinden etkilenen KOBİ'lerin KOSGEB tarafından destekleneceğini bildirdi.

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"Acil Destek Kredisi Programı" devreye alındı! Mehmet Fatih Kacır detayları açıkladı

Kurum tarafından devreye alınan programa ilişkin bilgi veren Kacır, şunları kaydetti:

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"Acil Destek Kredisi Programı" devreye alındı! Mehmet Fatih Kacır detayları açıkladı

"İstanbul'da eylülde meydana gelen sel felaketinde, zarar gören KOBİ'lerimizin desteklenmesi amacıyla KOSGEB tarafından 'Acil Destek Kredisi Programı'nı devreye aldık.

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"Acil Destek Kredisi Programı" devreye alındı! Mehmet Fatih Kacır detayları açıkladı

KOBİ'lerimizin kullanacakları 1 milyon liraya kadar krediler, faizsiz, 12 ay geri ödemesiz, 24 ay vadeli olacak. Allah ülkemizi afetlerden korusun."

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