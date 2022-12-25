Acil çıkıştan dönmek istedi faciaya neden oldu! TIR'a ok gibi saplandı!
İhlas Haber Ajansı
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BOLU’da Anadolu Otoyolu’nda seyir halinde giden otomobil, acil dönüş noktasından dönmeye çalışan tırın dorsesine adeta ok gibi saplandı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti. Görüntüler korkunç...
Ankara istikametinde seyir halinde giden tır şoförü Gerede gişelerini kaçırdı ve yalnızca ambulans, polis ve itfaiye ekiplerinin kullanabildiği acil dönüş noktasından kaçırdığı gişelere dönmek istedi.
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Tırın şoförü acil dönüş noktasından dönmeye çalıştığı esnada, tırın dorsesi sol şeridi kapattı.Serkan Yurtlu idaresindeki otomobil seyir halinde iken, sol şeridi kapatan dorseye adeta ok gibi sapladı.
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Otomobil sürücüsü Serkan Yurtlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. TIR sürücüsü gözaltına alındı.
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