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Acil çıkıştan dönmek istedi faciaya neden oldu! TIR'a ok gibi saplandı!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Acil çıkıştan dönmek istedi faciaya neden oldu! TIR'a ok gibi saplandı!

BOLU’da Anadolu Otoyolu’nda seyir halinde giden otomobil, acil dönüş noktasından dönmeye çalışan tırın dorsesine adeta ok gibi saplandı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti. Görüntüler korkunç...

Acil çıkıştan dönmek istedi faciaya neden oldu! TIR'a ok gibi saplandı!

Ankara istikametinde seyir halinde giden tır şoförü Gerede gişelerini kaçırdı ve yalnızca ambulans, polis ve itfaiye ekiplerinin kullanabildiği acil dönüş noktasından kaçırdığı gişelere dönmek istedi. 

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Acil çıkıştan dönmek istedi faciaya neden oldu! TIR'a ok gibi saplandı!

Tırın şoförü acil dönüş noktasından dönmeye çalıştığı esnada, tırın dorsesi sol şeridi kapattı.Serkan Yurtlu idaresindeki otomobil  seyir halinde iken, sol şeridi kapatan dorseye adeta ok gibi sapladı.

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Acil çıkıştan dönmek istedi faciaya neden oldu! TIR'a ok gibi saplandı!

 Otomobil sürücüsü Serkan Yurtlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.  TIR sürücüsü gözaltına alındı.

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Acil çıkıştan dönmek istedi faciaya neden oldu! TIR'a ok gibi saplandı!
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