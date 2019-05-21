Acıbademin faydaları nelerdir hangi hastalıklara iyi gelir?
Genellikle atıştırmalık çerez olarak tüketilen ancak vücuda birden fazla faydası bulunan bademin yararları nelerdir? Acı ve tatlı olmak üzere iki türü bulunan bademin faydaları nelerdir?
Badem, gülgiller familyasına ait olan badem ağacının meyvesidir. Acı ve tatlı olmak üzere iki türü vardır. Badem ağacının neredeyse her yerde yetişme gibi bir özelliği vardır. Acı badem asla kuruyemiş ya da bir meyve değildir. Bilinçsiz tüketimlerde zehirlemeye neden olabilir.
Acı badem 2-3 adet yendiği takdirde idrar söktürücü, öksürük kesici ve kurt düşürücü özelliklerinden yararlanılabilir. Ancak 7-8 taneden daha fazla tüketildiğinde zehirlenme vakaları ile karşılaşılabilir. Bu adet 20'lere kadar çıktığı zaman sonu ölümle sonuçlanabilir. Peki acı bademin bilmediğimiz faydaları nelerdir?
Acı Bademin Faydaları
Akciğer ve göğüs hastalıkları ile alakalı gelişen kan tükürmeye karşı faydalıdır.
Dalak ve göğüs ağrılarını geçirici özelliği vardır.
Böbreklerde ve karaciğerde oluşan tıkanıkları açıcı etkisi vardır.
Acı badem yağının, öksürük kesici, kan şekerini dengeleyici etkileri vardır.
Acı badem yağı, güneş yanığı, cilt kuruluğu ve cilt bakımında kullanılabilir.
Birkaç damla acı badem yağı bir kahve fincanı su ile karıştırılarak cilde masaj yapılırsa cilt bakımı için etkili olur.