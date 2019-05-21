Acıbademin faydaları nelerdir hangi hastalıklara iyi gelir?

Badem, gülgiller familyasına ait olan badem ağacının meyvesidir. Acı ve tatlı olmak üzere iki türü vardır. Badem ağacının neredeyse her yerde yetişme gibi bir özelliği vardır. Acı badem asla kuruyemiş ya da bir meyve değildir. Bilinçsiz tüketimlerde zehirlemeye neden olabilir.