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Acı haberle dünyası başına yıkıldı! Kansere yakalanan Billur Kalkavan duyurdu: Benden birçok pisliği aldı

Acı haberle dünyası başına yıkıldı! Kansere yakalanan Billur Kalkavan duyurdu: Benden birçok pisliği aldı

Akciğer kanseriyle mücadele eden Billur Kalkavan aldığı kötü haberle dünyası başına yıkıldı.

Acı haberle dünyası başına yıkıldı! Kansere yakalanan Billur Kalkavan duyurdu: Benden birçok pisliği aldı

Akciğer kanserine yakalanan Billur Kalkavan'la ilgili kötü haberi yönetmen Hamdi Alkan "Billur Kalkavan’a acil şifalar diliyorum. Güzel yüreğin ve enerjin bu hastalığı yenecektir Billur’cuğum. Daima yanındayım" sözleriyle duyurmuştu. 

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Acı haberle dünyası başına yıkıldı! Kansere yakalanan Billur Kalkavan duyurdu: Benden birçok pisliği aldı

Özel bir hastanede tedavi gören ve bu süreçte en büyük destekçisi kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Buğra Bahadırlı olan Kalkavan'ın kemoterapi nedeniyle saçlarının döküldüğü görülmüştü. 

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Acı haberle dünyası başına yıkıldı! Kansere yakalanan Billur Kalkavan duyurdu: Benden birçok pisliği aldı

Sağlık durumu hakkında Insagram hesaabından yeni bir paylaşımda bulunan, doktoruyla çekilen fotoğrafını paylaşmıştı.

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Acı haberle dünyası başına yıkıldı! Kansere yakalanan Billur Kalkavan duyurdu: Benden birçok pisliği aldı

"Herkes soruyor ben de buradan yazayım dedim" diyen Kalkavan "Tedavim devam ediyor. Güvenli ellerine teslim ettim kendimi." ifadelerine yer vermişti.

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