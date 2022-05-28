Acı haberle dünyası başına yıkıldı! Kansere yakalanan Billur Kalkavan duyurdu: Benden birçok pisliği aldı
Akciğer kanseriyle mücadele eden Billur Kalkavan aldığı kötü haberle dünyası başına yıkıldı.
Akciğer kanserine yakalanan Billur Kalkavan'la ilgili kötü haberi yönetmen Hamdi Alkan "Billur Kalkavan’a acil şifalar diliyorum. Güzel yüreğin ve enerjin bu hastalığı yenecektir Billur’cuğum. Daima yanındayım" sözleriyle duyurmuştu.
Özel bir hastanede tedavi gören ve bu süreçte en büyük destekçisi kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Buğra Bahadırlı olan Kalkavan'ın kemoterapi nedeniyle saçlarının döküldüğü görülmüştü.
Sağlık durumu hakkında Insagram hesaabından yeni bir paylaşımda bulunan, doktoruyla çekilen fotoğrafını paylaşmıştı.
"Herkes soruyor ben de buradan yazayım dedim" diyen Kalkavan "Tedavim devam ediyor. Güvenli ellerine teslim ettim kendimi." ifadelerine yer vermişti.