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Acı haberi az önce geldi! Taha Duymaz ve kardeşlerinin cansız bedenine ulaşıldı

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Acı haberi az önce geldi! Taha Duymaz ve kardeşlerinin cansız bedenine ulaşıldı

Yemek videolarıyla fenomen haline gelen Taha Duymaz günlerdir enkaz altındaydı. Acı haber geldi. Taha Duymaz'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Acı haberi az önce geldi! Taha Duymaz ve kardeşlerinin cansız bedenine ulaşıldı

Merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem sonrası binlerce canımızı yitirdik. Depremin en çok etkilediği yerlerden biri olan Hatay'da enkaz altında kalan Taha Duymaz'dan acı haber geldi. 

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Acı haberi az önce geldi! Taha Duymaz ve kardeşlerinin cansız bedenine ulaşıldı

Taha Duymaz ve kardeşlerinin cansız bedenine ulaşıldı. Acı haberi arkadaşı verdi.

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Acı haberi az önce geldi! Taha Duymaz ve kardeşlerinin cansız bedenine ulaşıldı

Cansız bedenlerine ulaşıldı

Geçtiğimiz günlerde Gülben Ergen Taha Duymaz'ın hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Ancak aileden yalanlama gelmişti. 

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Acı haberi az önce geldi! Taha Duymaz ve kardeşlerinin cansız bedenine ulaşıldı

Taha Duymaz'ın akıbeti merak edilirken ne yazık ki bugün acı haber geldi. En yakın arkadaşı sosyal medyadan acı haberi duyurdu. Hem Taha Duymaz'ın hem de kardeşlerinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

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