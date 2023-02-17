Acı haberi az önce geldi! Taha Duymaz ve kardeşlerinin cansız bedenine ulaşıldı
Yemek videolarıyla fenomen haline gelen Taha Duymaz günlerdir enkaz altındaydı. Acı haber geldi. Taha Duymaz'ın cansız bedenine ulaşıldı.
Merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem sonrası binlerce canımızı yitirdik. Depremin en çok etkilediği yerlerden biri olan Hatay'da enkaz altında kalan Taha Duymaz'dan acı haber geldi.
Taha Duymaz ve kardeşlerinin cansız bedenine ulaşıldı. Acı haberi arkadaşı verdi.
Cansız bedenlerine ulaşıldı
Geçtiğimiz günlerde Gülben Ergen Taha Duymaz'ın hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Ancak aileden yalanlama gelmişti.
Taha Duymaz'ın akıbeti merak edilirken ne yazık ki bugün acı haber geldi. En yakın arkadaşı sosyal medyadan acı haberi duyurdu. Hem Taha Duymaz'ın hem de kardeşlerinin cansız bedenlerine ulaşıldı.