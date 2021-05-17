Acı detay ortaya çıktı! Özgü Namal meğer eşi Ahmet Serdar Oral ölünce...

42 yaşındaki oyuncu Özgü Namal'ın eşi Ahmet Serdar Oral geçtiğimiz yıl kalp krizi geçirmişti. Çocuklarının bakıcısı olayı fark ederek sağlık ekiplerine bildirse de Oral yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.