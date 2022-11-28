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Acı çekmekten korkuyorum dedi kanser olduğunu duyurdu Armağan Çağlayan'dan haber var

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Acı çekmekten korkuyorum dedi kanser olduğunu duyurdu Armağan Çağlayan'dan haber var

Geçtiğimiz günlerde kansere yakalandığını duyuran ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan sağlık durumu hakkında son bilgiyi paylaştı. Lenflerim temiz çıktı diyen Çağlayan, sevenlerinden dua istedi.

Acı çekmekten korkuyorum dedi kanser olduğunu duyurdu Armağan Çağlayan'dan haber var
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Acı çekmekten korkuyorum dedi kanser olduğunu duyurdu Armağan Çağlayan'dan haber var

Televizyon yapımcısı ve programcısı Armağan Çağlayan, akciğerinde kitle tespit edildiğini ve yapılan tetkikler sonucunda kitlenin yüksek ihtimalle kanserli olduğunu söylemişti. Çağlayan, sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişmeyi duyurdu

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Acı çekmekten korkuyorum dedi kanser olduğunu duyurdu Armağan Çağlayan'dan haber var

Armağan Çağlayan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sevenlerini üzen bir haber duyurmuştu. Çağlayan, "Yakın zamanda yaptırdığım yıllık sağlık taramasında akciğerimde bir kitle tespit edildi ve yapılan tetkikler sonucunda bugün kitlenin yüksek ihtimalle kanserli olduğu ortaya çıktı." demişti.

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Acı çekmekten korkuyorum dedi kanser olduğunu duyurdu Armağan Çağlayan'dan haber var

Çarşamba günü ameliyat olacağını açıklayan Çağlayan'dan yeni paylaşım geldi.

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