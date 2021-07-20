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Acemi kasaplar kendini doğradı, hastaneler doldu taştı! İstanbul'da ilk günün bilançosu

Acemi kasaplar kendini doğradı, hastaneler doldu taştı! İstanbul'da ilk günün bilançosu

Kurban Bayramı'nın ilk gününde hastanelerde hareketlilik yaşanıyor. Kurban keserken yaralanan onlarca kişi soluğu acil servislerde aldı. İşte bayramın ilk gününde yurt genelinde yaşananlar...

Acemi kasaplar kendini doğradı, hastaneler doldu taştı! İstanbul'da ilk günün bilançosu

 Kurban Bayramı'nın ilk gününde İstanbul'da kurbanlık keserken yaralanan 793 kişiden 5'i ameliyat edildi.

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Acemi kasaplar kendini doğradı, hastaneler doldu taştı! İstanbul'da ilk günün bilançosu

Kırıkkale

Kırıkkale'de kurbanlıklarını kesmek isterken kendilerini yaralayan 28 kişi hastaneye başvurdu. Kırıkkale'de bayram namazının ardından kurban kesimine başlayanlardan 28 kişi hayvan darbesi ve kesici aletlerle yaralandı. 

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Acemi kasaplar kendini doğradı, hastaneler doldu taştı! İstanbul'da ilk günün bilançosu

Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar, hastanede tedavi altına alındı.

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Acemi kasaplar kendini doğradı, hastaneler doldu taştı! İstanbul'da ilk günün bilançosu

Kayseri

Kayseri'de her bayram olduğu gibi bu bayram da kurban kesimi sırasında bıçakla kendini yaralayan ya da kurbanlıkların darbeleriyle yaralanan vatandaşlar soluğu hastanelerde aldı. Kimi ambulansla kimileri ise kendi araçlarıyla hastaneye gelen vatandaşlar, acil servislerde yoğunluk oluşturdu. Hastaneye başvuran bir vatandaş kendisini görüntüleyen gazetecilere; "İlk acemi benim" dedi.

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