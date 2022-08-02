Acemi Cadı'nın Selim'i Çağkan Çulha'ya yıllar yaramış! Son halini görenler hayran kaldı
Bir dönemin efsane dizisi Acemi Cadı'nın Selim'i Çağkan Çulha'nın son hali yakışıklılığıyla dikkat çekti. Ünlü oyuncunun yıllar içinde hiç yaşlanmamış olması hayranlarının ağzını açık bıraktı.
2000'li yılların sevilen gençlik dizisi Acemi Cadı'da Selim karakterine hayat veren genç kızların sevgilisi ünlü oyuncu Çağhan Çulha yıllara meydan okudu. Yakışıklı oyuncunun son halini görenler gözlerine inanamadı.
Başrollerinde Merve Boluğur, Şenay Gürler ve Nergis Kumbasar'ın yer aldığı Acemi Cadı dizisi döneme damga vurmuştu.
Acemi Cadı dizisinde Selim karakterine hayat veren ve ardından birçok sevilen yapımda rol alan Çulha bir dönem kendisi gibi oyuncu annesi Mine Mutlu ile de gündeme gelmişti.
2008 yılında yayınlanan ve şimdilerde bile etkisi devam eden Adanalı dizisinde yer alan oyuncu birçok usta oyuncu ile çalışma şansını yakalamış, kariyerinin zirvesini bu dizide yaşamıştı.