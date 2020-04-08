Acemi Cadı dizisinin yıldızıydı Cenk Gürpınar son hali bakın nasıl
Bir dönem televizyon ekranlarında gençler tarafından çok izlenen Acemi Cadı dizisiyle tanınan Cenk Gürpınar, son haliyle büyük beğeni topladı. Gürpınar'a Instagram'da yorum yağıyor.
Başrollerinde Merve Boluğur, Nergis Kumbasar ve Şenay Gürler gibi isimlerin yer aldığı dizi Acemi Cadı'da Cenk karakterine hayat veren Cenk Gürpınar, son haliyle görenleri oldukça şaşırttı.
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Sosyal medyayı pek de aktif kullanmasa da Instagram'ını boş bırakmayan Cenk Gürpınar, zamanla kendisine bambaşka bir imaj yaratmış.
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Bıyık ve sakal bıraktığı görülen genç oyuncunun fotoğrafları Instagram'da çok sayıda beğeni ve yorum alıyor.
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Instagram kullanıcıları, Gürpınar'ın son haline, "Cenk her zaman en yakışıklılarıydı", "Neden bu kadar yakışıklısın ya?", "Acemi Cadı'da sana aşıktım, baya ileri görüşlüymüşüm", "Kral özledik seni" ve "Çocukluk aşkım" gibi bir yığın yorum yapıyor.
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