Acemi Cadı dizisinin yıldızıydı Cenk Gürpınar son hali bakın nasıl

Instagram kullanıcıları, Gürpınar'ın son haline, "Cenk her zaman en yakışıklılarıydı", "Neden bu kadar yakışıklısın ya?", "Acemi Cadı'da sana aşıktım, baya ileri görüşlüymüşüm", "Kral özledik seni" ve "Çocukluk aşkım" gibi bir yığın yorum yapıyor.