Açelya'ya ne oldu? Dershaneye diye evden çıktı ortadan kayboldu! Çantasından ağladığı video çıktı!
SAKARYA’nın Serdivan ilçesinde evden dershaneye diye çıkan ve sırra kadem basan 17 yaşındaki Açelya Yıldırım'ın acılı anne ve babası biran önce kızlarına kavuşmak istiyor. Çantası Kocaeli’nin Kandıra ilçesindeki Pembe Kayalıklarda bulunan genç kızdan geriye kaybolduğu gün ağlarken çektiği öne sürülen video ile eşyaları kaldı.
Sakarya’nın Serdivan ilçesinde evden dershaneye diye çıkan ve sırra kadem basan 17 yaşındaki Açelya Yıldırım'dan hala haber yok. Kayıp kızın bulunan çantasından çıkan telefonundaki son videosu kafaları karıştırdı.
Edinilen bilgiye göre, ailesi ile birlikte Serdivan İstiklal Mahallesi’nde ikamet eden 17 yaşındaki Açelya Yıldırım, 25 Eylül Pazartesi günü dershaneye gidiyorum diyerek evden çıktı. Dershane çıkış saatinden sonra kızlarına bir türlü ulaşamayan ailesi paniğe kapıldı.
Genç kıza ait içerisinde telefonunun da bulunduğu çanta ise Kocaeli’nin Kandıra ilçesindeki Pembe Kayalıklarda bulundu. Ailenin durumu haber vermesi üzerine polis ve jandarma ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı.
Gencin çantasının bulunduğu yerde de inceleme yapan ekipler herhangi bir bulguya rastlayamadı. Acılı anne ve baba ise 4 gündür kayıp olan kızlarının bulunmasını istiyor.