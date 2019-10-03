Açelya Topaloğlu Serenay Aktaş'ın eski sevgilisi Kenan Acar ile aşkını ilan etti

Bir dönem Survivor programıyla adından söz ettiren Serenay Aktaş'ın eski sevgilisi Kenan Acar ile aşk yaşamaya başlayan Açelya Topaloğlu, Aktaş'ın çok yakın arkadaşı olmasından dolayı aşkını gizliyordu ki artık saklamamaya başladı.