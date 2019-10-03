Açelya Topaloğlu Serenay Aktaş'ın eski sevgilisi Kenan Acar ile aşkını ilan etti
Yakın arkadaşı Serenay Aktaş'ın eski sevgilisi Kenan Acar ile aşk yaşayan Açelya Topaloğlu, artık kaçmıyor.
Bir dönem Survivor programıyla adından söz ettiren Serenay Aktaş'ın eski sevgilisi Kenan Acar ile aşk yaşamaya başlayan Açelya Topaloğlu, Aktaş'ın çok yakın arkadaşı olmasından dolayı aşkını gizliyordu ki artık saklamamaya başladı.
Bir yıldır aşk yaşayan Açelya Topaloğlu ve Kenan Acar, sakladıkları ilişkilerini artık gizlemiyor. Topaloğlu, sevgilisi Kenan Acar ile birlikte Instagram hesabından ilk kez fotoğraf paylaştı.
Acar da sevgilisiyle bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. Böylece ikili, aşklarını gizli yaşamaya nokta koydu ve sosyal medyada ilişkilerini ilan etti.
Peki, Açelya Topaloğlu kimdir?
Açelya Topaloğlu; 19 Kasım 1986 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Çocukluktan gençlik dönemine kadar dansla hep iç içe olan oyuncu, annesinin de yönlendirmeleriyle oyunculuğa yöneldi.