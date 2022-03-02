Acele evliliğin nedeni bebek mi Emir Ersoy açıkladı Gökçe bahadır hamile mi?
Müzisyen Emir Ersoy ile geçtiğimiz günlerde İzmir Alaçatı'da dünyaevine giren Gökçe Bahadır'ın hamile olduğu iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü. Emir Ersoy Gökçe Bahadır'ın hamile olduğu iddialarına yönelik haberlere açıklık getirdi.
7 aylık müzisyen sevgilisi Emir Ersoy ile 1 haftada gelinlik diktirerek evlenen ünlü oyuncu Gökçe Bahadır'ın hamile olduğuna yönelik söylentiler magazin kulislerine bomba gibi düştü. FOX TV'de yayınlanan Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde başrol oynayan Gökçe Bahadır, geçtiğimiz günlerde ikinci kez nikah masasına oturdu. 2012 yılında Ali Sunal ile bir yıllık evliliğini noktalayan Bahadır, 7 aydır birlikte olduğu müzisyen Emir Ersoy ile 1 hafta önce dünyaevine girdi. Alaçatı'da evlenen Bahadır'ın jet hızındaki evliliğinin nedenine ilişkin çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.
7 aydır aşk yaşayan Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy, 25 Şubat'ta nikah masasına oturdu. Sadece yakın çevresinin katıldığı bir düğünle evlenen Bahadır'ın hamile olduğu iddia edildi.
Posta'da yer alan habere göre, 14 Şubat'ta evlilik teklifi aldıktan sonra apar topar nikah masasına oturan Gökçe Bahadır'ın hamile olduğu söylentisi sosyal medyayı sardı.
'Çocuk istiyorum' demişti: Düğünden 5 gün önce basın mensuplarıyla sohbet eden Gökçe Bahadır, "Çocuk düşünüyor musunuz?" sorusuna "Çocuk istiyorum. Anne olmayı isterim. Hayırlısı olsun. Kısmet neyse o olur. Onun bir planı olmaz. Olursa da ne güzel olur" cevabını vermişti.