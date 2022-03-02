Acele evliliğin nedeni bebek mi Emir Ersoy açıkladı Gökçe bahadır hamile mi?

7 aylık müzisyen sevgilisi Emir Ersoy ile 1 haftada gelinlik diktirerek evlenen ünlü oyuncu Gökçe Bahadır'ın hamile olduğuna yönelik söylentiler magazin kulislerine bomba gibi düştü. FOX TV'de yayınlanan Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde başrol oynayan Gökçe Bahadır, geçtiğimiz günlerde ikinci kez nikah masasına oturdu. 2012 yılında Ali Sunal ile bir yıllık evliliğini noktalayan Bahadır, 7 aydır birlikte olduğu müzisyen Emir Ersoy ile 1 hafta önce dünyaevine girdi. Alaçatı'da evlenen Bahadır'ın jet hızındaki evliliğinin nedenine ilişkin çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.