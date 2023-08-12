Acaba Diyanet bu hafta gelen sekiz tane üç harfli işaretine ne diyecek?

Bir haber sitesi geçen Cuma sabahı şu manşeti attı:

“Bu hafta hayaletler, hortlaklar, cinler cirit atıyor…”

Hemen paniğe kapılmayın…

Önce meseleyi anlatayım…

Türkiye’deki sinema salonlarında geçen Cuma günü 4 ilginç film gösterime girdi.

ATATÜRK’Ü KALDIRAN DİSNEY BU HAFTA “ÜÇ HARFLİLER’İ” GETİRDİ

Biri “Perili Köşk.”

Orijinal adı “Haunted Mansion…”

Disney yapımı bir film. Hayaletlerin, cinlerin, perilerin işgalindeki bir evi satın alanların hikayesi.

Anlayacağınız bir “Üç Harfliler” filmi.. Yani cinler, periler…

Öteki bir İtalyan filmi…

“Sessiz Kabus..”

Tek başına bir evde kalan kadının üç harflilerle (cinlerle, perilerle) mücadelesi…

Üçüncüsü ise bir Türk filmi…

Adı “Oda…”

Genç bir adamın sevgilisinin evindeki gizemli varlıkların, yani üç harflilerin, sırrını araştırıyor..

Durun bitmedi bir de dördüncüsü var o da bir Türk filmi…

Onu adı da “Ehl-i Cin…”

Yani adıyla sanıyla üç harflilerin ta kendisi…

Tatile çıkan gençlerin bir köydeki cinle mücadelesini anlatıyor.

Bir haftada 4 tane “Üç harfli”, cin, peri, hayalet filmi…

TESADÜF DİYEBİLİRDİK AMA AYNI HAFTA 4 DERGİNİN KAPAGI OLMASA

Bir tesadüf mü…

Öyle deyip geçebilirdim.

Ama olay Cuma günü gösterime çıkan bu 4 filmle sınırlı değil.

Bu hafta 4 önemli dergi de kapağını üç harflilere ayırmıştı.

O dergilerin konularını da alt alta yazıyorum.

(*) Fransa’nın en ciddi gazetelerinden Le Figaro’nun geçen haftaki Le Figaro Magazin dergisinin kapak konusu şöyle:

“Perili Evlerin Sırrı…”

İçerde tam bir dosya…

(*)Yine en ciddi haftalık dergilerden biri olan l’Express’in kapak konusu:

“Ezoterizmin Korkutan Yükselişi…”

(*) Amerika’nın en ciddi dergilerinden “New York’un” kapak konusu…

“Travma…”

(*) Ce New Scientist dergisinin Ağustos ayı kapağı: Kainatın hafızası mı var…”

Biribiriyle ilgisi yok gibi görünüyor ama çok var.

Ona da geleceğim…

1988’DE BİR PERİLİ EVDE SALLANAN BEŞİK OLAYI

Önce Le Figaro’nun kapağından başlayayım.

Çünkü bu kapak gösterime çıkan “Perili Ev” filmiyle de ilgili.

Ama derginin anlattığı hayali film senaryosu değil gerçek bir olay.

1988 yılının Ağustos ayında bir Fransız aile Provence bölgesinde, kırsal yörede tatil için bir ev kiraladı.

Ne var ki ilk gece başlarına acaip bir olay gelir.

Evdeki odalardan birinde sallanan bebek beşiği vardır. Bu beşik gece yarısı birden sallanmaya başlar.

Işığı açıp bakarlar. Pencereler kapalıdır odada kimse yoktur.

O evde kaldıkları üç hafta boyunca başlarına bir çok tuhaf olay gelir.

“Sanki bir enerji, bizim yemek odasına girmemizi engellemeye çalışıyordu” diyor ailenin babası.

YÜZDE KAÇIMIZ ÜÇ HARFLİLERE İNANIYOR

Şimdi sıkı durun…

Fransa halkının yüzde 10’u hayatı boyunca, “O an orada olması mümkün olmayan bir insanı gördüğünü” söylüyormuş.

Yani her 10 kişiden biri bir hayalet gördüğüne inanıyor.

Filmi yapılan “Poltergeist” sendorumu…

Zamanın Ruhu anlamına gelen “Zeitgeist” gibi Almanca ve “Belalı

Ruh” anlamına gelen bir kelime…

Daha doğrusu insana “Musallat olan belalı ruh…”

BELALI RUHLAR DAHA ŞİMDİDEN KAÇIMIZIN EVİNİ İŞGAL ETTİ

Peki inanacak mıyız buna…

Sizi bilmem ama 2023’de yapılan bir ankete göre, üç harflilere, yani, “Hayaletlere”, “Cinlere”, “Perilere”, “Belalı ruhlara” inanan insan sayısı Batı’da 2005’den bu yana 10 puan artmış.

Demek ki, “Pozitiv düşüncenin” beşiği sayılan Batı’da bile, üç harfliler ve “Belalı ruhlar” tahminimizden çok insanın evini ve beynindeki kulübelerini şimdiden işgal etmiş durumda.

Kuran’ın 72’inci Suresinin adının “Cin Suresi” olduğunu ve bunun 72 ayetten oluştuğunu düşünürsek, “Üç harfli” işgalinin “Uzaydan gelen Alien en istilasından daha büyük olduğunu söyleyebiliriz.

CAMDAN TABUTTAKİ PRENSESİN MEKTUPLARINI KİM GETİRDİ

Peki insanlar fiziken görmedikleri bir şeyi nasıl görür gibi olurlar…

Tours Üniversitesi Kültür Tarihi öğretim üyesi Prof. Stephanie Sauget, “Çünkü hayaletlerin, cinlerin, perilerin yerine getirdikleri bir görev ardır diyor.

Bunu Fransa tarihine geçmiş “Pere Lachaise Mezarlığının camdan tabut” söylentisi ile açıklıyor.

1893 ile 1937 yılları arasında geçen 44 yıl boyunca dünyanın 6-6 ülkesinden, Paris’te ünlü insanların yattığı Pere Lachaise Mezarlığı yönetimine yüzlerce mektup yazılmış.

Yönetim bu mektuplardan 62’sini bugün de arşivinde saklıyor.

Mektup yazanların hepsi o mezarlıkta yattığını söyledikleri bir Rus Prensesi hakkında bilgi almak istiyor.

CAM TABUTTA BENİMLE 365 GÜN GECE BENİMLE KALANA

Daha doğrusu bu prensesin bıraktığı mirasla ilgili sorular bunlar.

Söylentiye göre Rus prenses vasiyetinde, naaşının camdan bir tabuta konmasını, bir odaya yerleştirilmesini istiyor.

Tabutunun başında 365 gün 365 gece kendisi ile birlikte kalacak bir kişiye de servetini bırakacağını söylüyormuş.

Oysa ne böyle bir prenses ne de böyle bir vasiyet var.

Prof. Sauget’nin bu çalışması Fransa’nın en önemli araştırma kuruluşlarından biri olan CNRS (Milli Bilimsel Araştırmalar Merkezi) tarafından yayınlandı.

Peki bu insanlar olmayan bu prensesi ve vasiyetini nereden öğrendi?

“Hayaletlerden…”

Yani bu olayla ilgisi bulunan bir kimsenin hayaletinden…”

PERİLİ EVLERİN DUVARINDAKİ HAFIZA KARTI MI ACABA

Tabii pozitiv düşüncenin de buna söyleyebileceği bir şey var.

Bir teze göre bunun altında “Memory” dediğimiz şey bulunuyor.

Yani hafıza, yani bellek…

Bir teze göre, perili evlerin duvarları , aslında o evde daha önce yaşanmış bir olayın, travmanın enerji kayıdı, hafızasıdır.

Memory, hafıza, travma mı dediniz…

Orada bir durun, çünkü Amerika’nın önemli dergilerinden “New York’un son sayısının kapağına gideceğiz.

Yani “Travma” olayına…

TIRLAK PROFESÖRLERİN DÖNÜŞÜ MUHTEŞEM OLDU

New York dergisinin son sayısının kapağında insana temizlik tozu kutusu reklamı izlenimi veren bir desen ve “Trauma” kelimesi var.

Ama içerdeki dosya “Tırlak profesörlerle” ilgili…

Hani Jerry Lewis’in “Nutty Professor” filmindeki karakteri var ya onun gibi iki tip.

Şimdi iki tırlak veya çatlak profesörün hikayesine gidelim.

Dünyanın en ünlü üniversitesi Harvard, 1990’lı yıllarda, kadrosundaki iki öğretim görevlisine birer mektup gönderdi.

Mektubun özeti şuydu:

“Bundan böyle üniversitenin izni olmadan hiçbir bilimsel makale yayımlamayacaksınız…”

Yapacakları yayınlar üniversitenin kalite kontrolundan geçecekti.

UZAYDAN GELENLERİN KAÇIRDIĞI İNSANLAR

Bu öğretim üyelerinden birinin adı John Mack’di…

O yıllarda Uzaydan gelen varlıklar (Aliens) tarafından kaçırıldığını söyleyen insanlarla ilgili psikolojik çalışmalar yapıyordu.

(Bir süre sonra kendisi de bu kaçırılma olaylarına inanmaya başlamış.”

Ötekinin adı ise Bessel van der Molk’tu…

O da insanların geçirdiği travmalar üzerine çalışıyordu.

Aradan 30 yıl geçti…

Her ikisi de Harvard’dan ayrıldı.

Her ikisi de alanlarında çok ünlü oldu ve kitapları milyonlarca satıyor.

YAŞADIĞIMIZ TRAVMA BEYİNDE KENDİNE ÖZEL BİR EV Mİ AÇAR

Bizim konumuzu ilgilendiren Bessel van der Kolk’un bütün dünyaca ünlü “The Body Keeps the Score” adlı kitabı…

Kitap “Beden Kayıt Tutar” başlığı ile Türkçeye de çevrildi.

Harvard’ın “Tırlak Profesör” muamelesi yaptığı adamın bu kitabı 37 dile çevrildi ve 3 milyondan fazla sattı.

Ona göre, ‘Travma’ insan beyninde kendine özel bir ev açar ve orada kendi arşivini tutar…”

Sıradan hafızanın duvarları ise bu kadar kuvvetli değildir ve zamanla unutulur, silinir, şekil değiştirir, kaybolup gider.

SON İŞARET: NEW SCIENTIST DERGİSİNİN BU HAFTAKİ KAPAĞI

Tam bunları konuşurken bu defa bu ayın ilk haftasında “New Scientist” dergisinin kapağı geldi…

Kapakta aynen şu yazıyordu:

“Kainatın hafızası var mı…”

Böylece “Memory kelimesi yine karşımıza çıkıyordu.

Beden ve beyin gibi kainat ta kayıt tutuyordu…

ACABA ÜÇ HARFLİLER O TRAVMA EVİNDE Mİ İSKAN EDİLİYOR

Şimdi bilim insanları soruyor…

Perili ev işte beyindeki o özel travma evi midir…

Üç harflilerin evi orası mıdır…

Şurası kesin…Travmanın duvarları ise perili evlerin duvarları gibidir.

Travmatik olayı hatırlar ve geri çağırır.

Asıl hayaletli ev, yani Poltergeist işte bu özel arşivin saklandığı kalın duvarlardır.

Cam tabuttaki prenses hikayesi işte o duvarlar arasında karşılaştığımız hayaletlerin bize aktardığı şeylerdir.

3 HARFLİ BELALI RUHLAR EVİNDE BİZE KİM REHBERLİK EDİYOR

Böylece “Belalı Ruhlar Evi” ziyaretimizin son durağına geliyoruz.

Yani bize bu Belalı Ruhlar evinde kim rehberlik yapıyor?

Kimler bizi bu üç harflilerle, cinlerle, perilerle, hayaletlerle buluşturuyor, mezarlıklara o mektupları yazdırıyor…

Sorunun cevabını almak için bu haftaki L’Express dergisinin kapak konusuna gidiyoruz..

“Ezoterizmin korkutucu yükselişi…”

Ezoterizm;

“Bir konudaki derin bilgilerin ve sırların ehil olmayanlardan gizlenerek, bir üstad tarafından sadece ehil olanlara inisiyasyon yoluyla öğretilmesi…”

INSTAGRAM’DA TAROT HESABINI 23 MİLYON KİŞİ TAKİP EDİYORSA İMAMLAR NEREDE

İyi de bunun öğrenileceği yer camiler, kitabı kutsal kitaplar, öğretmeni de hocalar imamlar değil mi…

Niye Camilerin duvarları, avluları, mihrabın önü değil de perili evlerin duvarları çekiyor artık bizi kendine…

Niye hocalar, imamlar, rahipler, hahamlar değil de şamanlar, büyücüler, medyumların ve şarlatanlar yükseliyor…

Niye dinler gerilerken, şamanlar medyumlar astrologlar hayatımızda daha önem kazanıyor?

Niye camiler, kiliseler sinagoglar hergün biraz daha boşalırken şamanların, guruların, astrologların çevresinde izdahamlar başladı.

Camiler cemaatsiz kalırken, niye 23 milyon insan Instagram’daki “tarot” sayfalarını takip ediyor…

DİYANETİN DİKKATLE İNCELEMESİ GEREKEN BİR HAFTA VE 7 İŞARET

Acaba Pandemi sonrasının yeni insanı hayaletle evlerde, belalı ruhlar arasında mı doğuyor…

Bu hafta işte böyle bir haftaydı..

Dört hayalet, perili ev, belalı ruh filmi…

Dünyanın en pozitivist iki ülkesinde 4 ayrı derginin, sanki ilahi bir emir almış gibi kapaklarını bu konulara ayırması…

Sizce bir tesadüf mü…

Yoksa Diyanet İşleri Başkanının elindeki kılıcı bırakıp, bilimsel gözle bakması gereken bir işaret mi…