Acaba depresyonda mıyım diye düşünenler dikkat! Her üzüntü depresyon değil...

Özlem Çalhan Özel, depresyonun, sadece üzüntü veya moral bozukluğu ile karıştırılmaması gereken ciddi bir ruh sağlığı sorunu olduğunu ifade ediyor. "Üzüntü herkesin zaman zaman hissettiği, doğal bir duygudur. Ancak depresyon, daha karmaşık ve profesyonel bir tedavi gerektiren bir bozukluktur," diyor. Üzüntü, kayıplar, hayal kırıklıkları veya stresli dönemlerle bağlantılı iken, depresyon daha derin, kalıcı ve çoğu zaman tedavi edilmesi gereken bir durumdur.