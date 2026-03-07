Acaba depresyonda mıyım diye düşünenler dikkat! Her üzüntü depresyon değil...
Günlük yaşamda sıkça karşılaştığımız bir ifade: "Depresyondayım." Ancak uzmanlar, bu kelimenin ne kadar kolay kullanıldığını ancak aslında ciddi bir sağlık sorunu olduğunu vurguluyor. Psikolog Özlem Çalhan Özel, depresyonun sadece bir ruh halinin ötesinde, tedavi edilmediğinde hayati riskler doğurabilecek bir durum olduğunu belirtiyor.
Özlem Çalhan Özel, depresyonun, sadece üzüntü veya moral bozukluğu ile karıştırılmaması gereken ciddi bir ruh sağlığı sorunu olduğunu ifade ediyor. "Üzüntü herkesin zaman zaman hissettiği, doğal bir duygudur. Ancak depresyon, daha karmaşık ve profesyonel bir tedavi gerektiren bir bozukluktur," diyor. Üzüntü, kayıplar, hayal kırıklıkları veya stresli dönemlerle bağlantılı iken, depresyon daha derin, kalıcı ve çoğu zaman tedavi edilmesi gereken bir durumdur.
Psikolog Özlem Çalhan Özel, depresyon belirtilerini şu şekilde sıralıyor:
"Enerji kaybı, eskiden keyif alınan aktivitelerden artık zevk alamama, sosyal ve günlük yaşamda aksama, uyku bozuklukları, dikkat dağınıklığı, özkıyım düşünceleri, yoğun suçluluk hissi ve devamlı mutsuzluk gibi belirtiler, depresyonun kritik işaretleridir. Bu belirtiler en az 2 hafta boyunca devam ediyorsa, profesyonel bir desteğe ihtiyaç vardır."
Depresyonun tedavi edilebilen bir durum olduğunun altını çizen Çalhan Özel, "Uygun psikoterapi ve gerektiğinde psikiyatri tedavisi ile depresyondan kurtulmak mümkündür," diyor.