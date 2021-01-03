'Aç aç otururdum' deyip anlattı! Hayko Cepkin yapılan şantajı açıkladı
Armağan Çağlayan'ın programına konuk olan 42 yaşındaki Hayko Cepkin yaptığı açıklamalar herkesi şaşırttı.
Rock müziğin başarılı isimlerinden Hayko Cepkin, Armağan Çağlayan’ın YouTube’da yayınlanan ‘Gör Beni’ programına konuk oldu. Programda Çağlayan'ın merak ettiklerini yanıtlayan Cepkin şaşırtan açıklamalarda bulundu.
Gudubet, garabet, çirkin: "Ben tüm oluşturulmuş babyface sistemine karşı bir antikahraman yarattım sonuçta. Gudubet, garabet, çirkin, acayip, korkunç… Korku temasını da kullandım. Bundan korkmuş olmaları o kadar doğru iş yaptığımın kanıtı ki. Demek ki o duyguyu verebilmişim. "
Uğultudan hoşlanmam: "Ben bir sahne sanatı yapıyorum. Sadece müzik ve ışık dışında görsel olarak da tasarlayıp size bambaşka bir show sunuyorum. Ben bir yerden çalarken seyirci uğultusundan hoşlanmam. Beni seyretmelerini istiyorum. Keşke yapmasaydım dediğim hiçbir şey yok"
Hayata eksi ile başladım: "Gözümden dolayı doğduğumdan beri farklı anıldım" diyen Hayko Cepkin, "Aynada kendime bakmaktan çekinirdim. Kızlarla göz göze gelmezdim. Hayata eksi bir ile başladım. Adım değişik, eksi iki. Metal müzik dinliyordum. Saçlarım uzun, siyah dar kot giyiyordum. Bununla eksi üç... Bu farklılıkları pozitif materyal haline getirdim" ifadelerini kullandı.