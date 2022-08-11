Aboubakar'ın yolu yeniden Türkiye'ye düşüyor!
Bir dönem Beşiktaş forması giyen Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar yeniden Türkiye'ye geliyor.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Beşiktaş'ın eski futbolcusu Vincent Aboubakar'ı gözüne kestirdi. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus, Kamerunlu futbolcunun transferi için yönetime onay verdi.
Abubakar ile ilk temasın kurulduğu ve kulübüne birkaç gün içerisinde teklifin sunulacağı öğrenildi. Abubakar şu anda Suudi Arabistan'da Al Nassr forması giyiyor.
30 yaşındaki oyuncunun yüksek maliyeti nedeniyle transferin gerçekleşmeme ihtimaline karşın, sarı-lacivertliler geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta geçiren Michy Batshuayi'yi de gündemine aldı.
Aboubakar için satın alma opsiyonlu kiralık seçeneğini düşünen Fenerbahçe, 28 yaşındaki Batshuayi içinse Chelsea'den bonservisli transfer planlıyor.