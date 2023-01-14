Ablasını öldürmeden önce Google sordu! Şeriata göre zina eden ablayı öldürmek caiz mi?
DİYARBAKIR'da 2 yıl önce terk ettiği sevgilisinin 'Ablanın geceliği kaç para' şeklindeki ağır tahrikleri sonucu ablası Melek Aslan'ı öldüren katil kardeş Mustafa Aslan'ın cinayetten bir gün önce Google'da “Şeriata göre zina eden ablayı öldürmek caiz mi?” şeklinde arama yaptığı ortaya çıktı.
DİYARBAKIR'ın Ofis semtindeki Sanat Sokağı’nda 22 Ekim 2020 günü ablası Melek Aslan'ı, ablasının eski sevgilisinin azmettirmesiyle öldüren Mustafa Aslan ile azmettirici Orhan Vatansever'e verilen müebbet hapis cezaları onandı. İstinaf mahkemesi, kararın usul ve yasaya uygun olduğuna karar verip başvuruların reddiyle birlikte dosyayı nihai kararı vermek üzere Yargıtay 1. Ceza Dairesine gönderdi.
İstinaf Mahkemesi, Almanya'da kasaplık yapan ve ara ara Türkiye'ye gelen Orhan Vatansever'in Dicle Üniversitesi Matematik Bölümünden mezun olup KPSS'ye hazırlanan Melek ile sosyal medya üzerinden tanıştıklarını ve aralarında duygusal ilişki başladığını belirtti. Evlenmeye karar veren ikili arasında sorunlar başlayınca Melek'in Sakarya'da yaşayan Orhan'dan ayrılıp Diyarbakır'da bir aparta yerleştiği kaydedildi.
Eski sevgili Orhan Vatansever'in Melek Aslan'a 12 bin Euro para verdiği ve bu parasını geri almak için Diyarbakır'a gelerek kendisini kaldığı otelde bulduğu belirtilen kararda, ikilinin bir süre daha birliktelik yaşadığı belirtildi Ancak Orhan Vatansever'den gördüğü şiddet üzerine Melek Aslan'ın polise başvurduğu ve tekrar ayrıldıkları, Orhan Vatansever için uzaklaştırma kararı aldırdığı kaydedildi.
Süleyman Soylu ve Müge Anlı'dan yardım istedi
İstinaf Mahkemesi, sanık Orhan Vatansever'in Melek Aslan'a verdiği paraları geri alamayıp terk edilmeyi kendi iç dünyasında kabullenemediği için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hitaben sosyal medya üzerinden mesaj gönderip, “Bakanım iyi akşamlar. Almanya'da yaşayan bir Türk vatandaşıyım. Lütfen bana yardım edin, artık dayanamıyorum. 1,5 yıl önce tanıştığım bayan beni dolandırdı. Hangi mahkemeye gittiysem elim boş çevrildim. Bu bayan tanıştığı her erkeğe aynısını yapıyormuş. Lütfen bana yardım edin yoksa ben bu kadını öldüreceğim. Aklım başımda değil” dediği tespit edildi.