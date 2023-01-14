Ablasını öldürmeden önce Google sordu! Şeriata göre zina eden ablayı öldürmek caiz mi?

Süleyman Soylu ve Müge Anlı'dan yardım istedi

İstinaf Mahkemesi, sanık Orhan Vatansever'in Melek Aslan'a verdiği paraları geri alamayıp terk edilmeyi kendi iç dünyasında kabullenemediği için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hitaben sosyal medya üzerinden mesaj gönderip, “Bakanım iyi akşamlar. Almanya'da yaşayan bir Türk vatandaşıyım. Lütfen bana yardım edin, artık dayanamıyorum. 1,5 yıl önce tanıştığım bayan beni dolandırdı. Hangi mahkemeye gittiysem elim boş çevrildim. Bu bayan tanıştığı her erkeğe aynısını yapıyormuş. Lütfen bana yardım edin yoksa ben bu kadını öldüreceğim. Aklım başımda değil” dediği tespit edildi.