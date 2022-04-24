Abla sen ne yaptın! Yıldız Tilbe kedinin tüylerini boyadı sosyal medyada kıyamet koptu
Sokak köpekleriyle ile ilgili sosyal medyada yaptığı paylaşım sonrası tepki çeken Yıldız Tilbe, şimdi de tüylerini boyadığı kedisiyle tartışma yarattı.
Son günlerin en çok konuşulan ve magazin basınını sık sık meşgul eden Yıldız Tilbe son yaptığı ile yeniden gündem oldu. Ünlü şarkıcı kendi saçlarından vazgeçti, bu sefer de kedisinin saçlarını boyadı. Ancak bu paylaşım hayvanseverler tarafından büyük tepki gördü.
Yıldız Tilbe'nin sosyal medya hesabı Twitter'da, "Sahipsiz köpekler hayvan barınaklarında toplanıp aklı başında, hayvansever görevliler tarafından bakılmalıdır. Saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin hepsi gebersin, insan parçalamak nedir ya?" şeklindeki paylaşımıyla tepki çekmiş uzun süre gündem olmuştu.
Tartışmaların hızı kesilmemişken Tilbe'den yine hayvanseverleri kızdıracak bir paylaşım geldi.
Tüylerini boyadığını kedisini 'hehe' notuyla paylaşan Tilbe, kısa sürede sosyal medyanın gündemine girdi.Tilbe'nin bu paylaşımı sokak hayvanları hakkında söylediklerinin ardından yeniden gündem oldu, tepkiler yağdı.