Abla sen ne yaptın! Yıldız Tilbe kedinin tüylerini boyadı sosyal medyada kıyamet koptu

Son günlerin en çok konuşulan ve magazin basınını sık sık meşgul eden Yıldız Tilbe son yaptığı ile yeniden gündem oldu. Ünlü şarkıcı kendi saçlarından vazgeçti, bu sefer de kedisinin saçlarını boyadı. Ancak bu paylaşım hayvanseverler tarafından büyük tepki gördü.