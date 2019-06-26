Abisiyle ilgili tek hayalini açıkladı! Kazım Koyuncu'nun kardeşinden yıllar sonra gelen itiraf
14 yıl önce Çernobil faciasının ardından hayatını kaybeden Kazım Koyuncu'nun kardeşi Niyazi Koyuncu, abisinin hayatının film olması için teklifler geldiğini belirterek, en büyük hayalini açıkladı.
2004 senesinin sonlarına doğru 33 yaşındayken akciğer kanseri teşhisiyle tedavi altına alınan ve kanserin yayılmasının ardından 2005 yılında aramızdan ayrılan ünlü sanatçı Kazım Koyuncu, ölümünün 14. yılında mezarı başında anıldı. Ölüm sebebinin Çernobil faciasına bağlı olduğu anlaşılan usta ismin kardeşi Niyazi Koyuncu ise, abisi hakkında en büyük hayalini açıkladı.
Verdiği bir röportajda samimi açıklamalarda bulunan Niyazi Koyuncu, Kazım Koyuncu’nun sadece Karadeniz’de değil müzikte çığır açtığını belirtti. En büyük hayalinin ise 33 yaşında ölen abisi Kazım Koyuncu’nun Harbiye Açıkhava’da hologram konserini yaparak sevenleriyle buluşturmak olduğunu söyleyen Niyazi Koyuncu, açıklamasına şu şekilde devam etti;
Hayalimi sponsorsuz gerçekleştirmek istiyorum: “Harbiye’de 13-14 şarkılık bir Kazım Koyuncu projesi. Sponsorsuz olarak gerçekleştirmek istiyorum. Çok araştırdım 800-900 bin civarında. Bir marka ile değil belki üniversitelerle çalışabilirim”
Kazım Koyuncu'nun hayatı film mi oluyor?: Plak Ve Ben dergisindeki röportajında bir film teklifi geldiğini de belirten ünlü sanatçı, “Müslüm filminden sonra insanların kafasında böyle fikirler oluştu galiba. Aile olarak iyi düşünmek istiyoruz” şeklinde konuştu.