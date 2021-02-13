Abisi eve kilitledi o da kendini balkondan aşağı attı! Kaldırımdaki adam ölümden saniyelerle kurtuldu

Kaldırma düşen kadının yardımına ilk olarak birkaç saniye önce altında kalmaktan kurtulduğu adam ve çevredeki vatandaşlar koşarken, Sibel Gezici 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Genç kadın, hastanede yapılan kontrollerin ardından önemli bir şeyinin olmadığı belirlenerek taburcu edildi.