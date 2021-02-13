Abisi eve kilitledi o da kendini balkondan aşağı attı! Kaldırımdaki adam ölümden saniyelerle kurtuldu
ANTALYA'da kilitli kaldığı evin balkondan aşağıya atlayan ve kaldırımda yürüyen vatandaşın saniyelerle kurtulduğu olayın kahramanı Sibel Gezici, olay günü abisiyle kavga ettiğini belirterek "Üzerime kapıyı kilitleyip gitti. Bir anlık öfkeyle balkondan inmeye çalışırken düştüm" dedi.
Olay, Manavgat ilçesi Fevzipaşa Caddesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen ve kimliği belirlenemeyen vatandaş, balkondan düşen bir kadının altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Sibel Gezici isimli kadın 2 katlı evin birinci kat balkonundan kaldırıma düştü.
Kaldırma düşen kadının yardımına ilk olarak birkaç saniye önce altında kalmaktan kurtulduğu adam ve çevredeki vatandaşlar koşarken, Sibel Gezici 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Genç kadın, hastanede yapılan kontrollerin ardından önemli bir şeyinin olmadığı belirlenerek taburcu edildi.
Sibel Gezici'nin abisin kapıyı üzerinden kilitlemesi sebebiyle dışarı çıkmak için balkondan aşağıya sarktığı sırada elinin kayması sonucu kaldırıma düştüğü ortaya çıktı.
Saniyelerle kurtuldu
Diğer taraftan olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay anında bir vatandaşın, kaldırımda yürürken aniden yolun karşısına geçmek için döndüğü, bu esnada yukarıdan kaldırıma kırmızı kıyafetli elinde çanta bulunan bir kadının düştüğü görülüyor.