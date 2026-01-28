A.B.İ dizisinde öpüşme krizi iddiası! Afra Saraçoğlu reddetti mi?

"Yeni nesil oyuncular artık sadece rol seçmiyor, sahne sınırlarını da kendileri belirliyor."

"Eskiden konuşulmayan konular şimdi açık açık masada. Ekrandaki hikâyeden çok, perde arkası konuşuluyor."

"Görünen o ki bu dizi, senaryosundan önce kulisleriyle konuşulacak."

YAŞ FARKI ÇOK KONUŞULMUŞTU

Dizi projesi ilk duyurulduğunda, 28 yaşındaki Afra Saraçoğlu ile 51 yaşındaki Kenan İmirzalıoğlu arasındaki yaş farkı sosyal medyada gündem olmuştu.

Çok konuşulan yaş farkıyla ilgili Saraçoğlu, "Karakter yaşına uygun, bizlik bir şey yok" demişti.