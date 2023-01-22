ABD'ye karıştıran Rus 'kızıl' ajan! Anna Chapman'nın nerede saklandığı ortaya çıktı
ABD'de Rusya adına casusluk yaptığı sırada yakalanıp diplomatik krize sebep olan ve tüm dünyanın 'Kızıl Ajan' olarak tanıdğı Rus ajan Anna Chapman'ın, skandalın ardından nerede yaşadığı yıllar sonra ortaya çıktı.
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, dikkat çekici bir ifşa uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu… 2010 yılında Rusya ile ABD arasında kriz yaratan ve yakalandıktan sonra sınır dışı edilen Anna Chapman takma adıyla tanınan Anna Vasilyevna Kushchenko ülkesinde kahraman ilan edilmiş fakat daha sonra sırra kadem basmıştı.
ABD’den Rusya’ya gönderildikten sonra sırra kadem basan Chapman’ın nerede yaşadığı ortaya çıktı. Rus muhalefetine yakınlığıyla bilinen ve sık sık Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve yakınlarıyla ilgili ifşalarda bulunan Insider isimli Rus medya platformu 40 yaşındaki Chapman’ın nerede yaşadığını ortaya çıkardı.
ABD'li işadamlarını baştan çıkararak...
Medya platformu, ABD’li iş insanları ve yetkilileri baştan çıkararak gizli sırlarını elde etme görevi olan Chapman’ın Moskova yönetimi tarafından gizlendiğini ortaya çıkardı. Insider’da yer alan haberde Chapman’ın Rus istihbarat birimine ait bir yerde yaşamayı sürdürdüğü belirtildi.
Rus ajanın gizli kimliği ve görevini FBI ortaya çıkarmıştı. Haberde, “Rus ajanı Anna Chapman’ın kimliği ortaya çıkınca bir anda meşhur olmuştu. Dergilere kapak olan Chapman, Rusya’ya iade edildikten sonra Rusya’nın eski istihbarat servisi KGB’ye ait olan sığınaklardan birine yerleştirildi” denildi.