ABD'ye karıştıran Rus 'kızıl' ajan! Anna Chapman'nın nerede saklandığı ortaya çıktı

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, dikkat çekici bir ifşa uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu… 2010 yılında Rusya ile ABD arasında kriz yaratan ve yakalandıktan sonra sınır dışı edilen Anna Chapman takma adıyla tanınan Anna Vasilyevna Kushchenko ülkesinde kahraman ilan edilmiş fakat daha sonra sırra kadem basmıştı.