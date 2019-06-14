ABD'ye gönderilen kargodan tarih fışkırdı!

Fotoğraflarını çekerek Kültür ve Turizm Bakanlığı'na gönderdi. Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğü uzmanları fotoğraf üzerinden yaptıkları ilk incelemede eşyaların tarihi eser niteliğindeki eserler olabileceği görüşüne vardı.