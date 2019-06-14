ABD'ye gönderilen kargodan tarih fışkırdı!
İstanbul'dan ABD'ye gönderilen kargodan 18. Yüzyıl dönemine ait paha biçilemeyen Seyitlik Şeceresi, 1 adet okuma çubuğu ve iki tahta arasında 70 adet yazılı yaprak dizisi ele geçirildi. Polis tarafından İstanbul'da yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
ABD gümrük görevlileri, Kapalıçarşı'daki bir firmadan gönderilen kargodaki eşyaların tarihi eser olabileceğini tespit etti.
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Fotoğraflarını çekerek Kültür ve Turizm Bakanlığı'na gönderdi. Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğü uzmanları fotoğraf üzerinden yaptıkları ilk incelemede eşyaların tarihi eser niteliğindeki eserler olabileceği görüşüne vardı.
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İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da düzenlediği operasyonda 3 parça tarihi eseri kargo ile ABD'ye gönderen M.A., N.A., H.A. ve M.A.'yı gözaltına aldı.
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Bunun üzerine o eserler ABD'li yetkilerden istendi. Türkiye'ye iade edilen eserler Topkapı Sarayı Müzesi Müdürlüğü'nde incelemeye alındı.
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