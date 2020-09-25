ABD'ye ait 'USNS Yuma' isimli gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı

Marmara Denizi'nden Çanakkale Boğazı’na saat 13.30'da giriş yapan ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait 103 metre uzunluğundaki hızlı transfer gemisi 'USNS Yuma', boğazda manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu'nu dönerek, saat 15.10'da Çanakkale önlerine ulaştı.