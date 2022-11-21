Abdurrahim Albayrak'ın torununun cenazesi! İntihar etti denen Batuhan'ın babası ve annesi...
Abdurrahim Albayrak'ın torunu Batuhan Solmaz'ın cenazesi kalktı. AVM'de düştü denilen Batuhan Solmaz'ın intihar ettiği ortaya çıktı. Batuhan Solmaz'ın babası Asil Bostancı cenaze boyunca metanetini korumaya çalışırken eşi yıkılmıştı.
Galatasaray'ın fenomen yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak'ın dün Şişli'deki City's Nişantaşı AVM'de intihar ettiği iddia edilen torunu Batuhan Bostancı, Eyüp Sultan Camisi'nde ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Abdurrahim Albayrak ve Asil Bostancı, cenazenin başında taziyeleri kabul etti. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına çok sayıda isim katıldı.
Batuhan Bostancı’nın cenazesinde; Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray Kulübü Eski Başkanları Faruk Süren, Adnan Polat da vardı.
Cenazede siyasiler, iş dünyası ve spor dünyasının önde gelen isimleri, Bostancı ve Albayrak ailelerinin yakınları ve merhum Batuhan Bostancı’nın arkadaşları cenazede saf tuttu.
Abdurrahim Albayrak ve Asil Bostancı, cenazenin başında taziyeleri kabul etti. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Batuhan Bostancı’nın naaşı Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.