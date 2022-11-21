Abdurrahim Albayrak'ın torununun cenazesi! İntihar etti denen Batuhan'ın babası ve annesi...

Galatasaray'ın fenomen yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak'ın dün Şişli'deki City's Nişantaşı AVM'de intihar ettiği iddia edilen torunu Batuhan Bostancı, Eyüp Sultan Camisi'nde ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Abdurrahim Albayrak ve Asil Bostancı, cenazenin başında taziyeleri kabul etti. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına çok sayıda isim katıldı.