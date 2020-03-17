Abdullah Ustaosmanoğlu'nun cenazesi son yolculuğuna uğurlandı

Törene AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner ile Ustaoğlu'nun öğrencileri, yakınları ve sevenleri katıldı. Cenazede Ustaosmanoğlu için helallik alındı, dua edildi.