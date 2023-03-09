Abdullah Avcı'dan veda konuşması "Böyle bir hikaye yazacaksın deseler..."

Ziyarette basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Avcı, yüksek enerjili bir şehirde görev yaptığını belirterek, “Hep beraber yaşadık. Burada şampiyonlukta da, geçen süreçte de, kırılan rekorlarda da herkesin, taraftarın, yönetimin, çalışanın, personelin, sizlerin herkes bunun bir parçası. Yabancı oyunculara söylerken, ‘Together’ hep beraber kazanıyoruz, hep beraber kaybediyoruz.