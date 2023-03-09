Abdullah Avcı'dan veda konuşması "Böyle bir hikaye yazacaksın deseler..."
Trabzonspor’dan istifa eden teknik direktör Abdullah Avcı, harika duygular yaşadığını belirterek, “Trabzon ve Trabzonspor’a gelirken ‘böyle bir hikaye yazacaksın, senaryo yazacaksın’ deseler buna kimse ‘hemen böyle olacak’ demezdi” ifadelerini kullandı.
Trabzonspor’daki görevinden istifa ettiğini açıklayan Teknik Direktör Abdullah Avcı, futbolcularla ve kulüp personeliyle vedalaşmak için dün kente geldi.
Bordo-mavili kulüpte yöneticiler, futbolcular ve personelle vedalaşan Avcı, bugün de Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi'ni ziyaret etti.
Çok sayıda basın mensubunun ilgi gösterdiği ziyarette Başkan Selçuk Kılıç tarafından Abdullah Avcı’ya içinde 'kasket' bulunan bir çerçeve hediye etti.
Ziyarette basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Avcı, yüksek enerjili bir şehirde görev yaptığını belirterek, “Hep beraber yaşadık. Burada şampiyonlukta da, geçen süreçte de, kırılan rekorlarda da herkesin, taraftarın, yönetimin, çalışanın, personelin, sizlerin herkes bunun bir parçası. Yabancı oyunculara söylerken, ‘Together’ hep beraber kazanıyoruz, hep beraber kaybediyoruz.