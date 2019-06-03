Abdullah Avcı gitti Başakşehir bombayı patlattı! İşte yeni teknik direktör

İmzalar atılacak: Medipol Başakşehir'in, son olarak Çaykur Rizespor'u çalıştıran Okan Buruk ile her konuda anlaşma sağladığı ortaya çıktı. Başakşehir ve Okan Buruk, 10 Haziran tarihinde basının karşısına çıkarak imzaları atacak.