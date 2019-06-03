Abdullah Avcı gitti Başakşehir bombayı patlattı! İşte yeni teknik direktör
Geçtiğimiz günlerde Abdullah Avcı'nın Beşiktaş ile 3 yıllık anlaşma sağlaması üzerine teknik direktör arayışına geçen Medipol Başakşehir, aradığını sonunda buldu.
Spor Toto Süper Lig'i Galatasaray'ın 2 puan gerisinde bitiren ve şampiyonluğu son haftalarda yaptığı puan kayıpları nedeniyle elinden kaçıran Medipol Başakşehir, Abdullah Avcı'nın takımdan ayrılmasının ardınan teknik direktör arayışlarına hız kazandırmıştı. Başakşehir Kulübü'nün Okan Buruk'la anlaştığı öğrenildi.
İmzalar atılacak: Medipol Başakşehir'in, son olarak Çaykur Rizespor'u çalıştıran Okan Buruk ile her konuda anlaşma sağladığı ortaya çıktı. Başakşehir ve Okan Buruk, 10 Haziran tarihinde basının karşısına çıkarak imzaları atacak.
Peki Okan Buruk kimdir?: Okan Buruk 19 Ekim 1973 yılı İstanbul doğumlu , orta saha mevkiinde forma giymiş eski Türk futbolcudur. İlk olarak Büyükçekmece'de yerel bir kulüp olan Karadeniz İdman Ocağı'nda oynadı.
11 yaşında Galatasaray’ın alt yapısına girdi. 1992 yılında Avrupa Gençler Şampiyonu olan Genç Milli Takım’ın kaptanıydı. Trabzonspor'la oynanan bir kupa maçında ayağının kırılması nedeniyle bir süre yeşil sahalardan uzak kaldı.