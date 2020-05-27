Abdülhamid'in rüya projesi' gerçek oluyor 12 bin kişi doğrudan iş sahibi olacak

Filyos limanı anahtar öneme sahip

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Demir, Filyos Projesi'nin sadece kent için değil Batı Karadeniz için de büyük öneme sahip olduğunu söyledi. Zonguldak'ın, Türkiye Cumhuriyeti'nin kalkınma hamlesinde kömür ve demir çelik üretimiyle önemli tarihi merkezlerinden olduğunu; ancak kömür sektöründeki azalmayla son 30 yıldır geri gidiş meydana geldiğini söyledi. Filyos Projesi'ni 'bölgenin umudu' olarak gördüklerini anlatan Demir, "Zonguldak 1950'li yıllarda Türkiye'nin kalkınmış 6'ncı illeri arasındayken bugün 28'inci sıraya kadar gerilemiş durumda. Filyos Projesi, oyunun kurallarını kökten değiştirecek, Zonguldak'ın 30 yıllık geri gidiş sürecini tersine çevirecek mahiyette bir proje. Batı Karadeniz bölgesi olarak Filyos Projesi'nden beklentimiz çok büyük. Arka sahada planlanan endüstri bölgesinin faaliyete geçmesi, şu anda serbest bölge olarak planlanan arazilerin yatırımcıyla buluşması için Filyos Limanı anahtar öneme sahip. Yüzde 70'le civarında tamamlanma oranına ulaştı. Bu proje devletimizin çok önem verdiği bir proje" diye konuştu.