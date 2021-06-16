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ABD'nin New York eyaletinde Covid-19 kısıtlamaları kaldırıldı

ABD'nin New York eyaletinde Covid-19 kısıtlamaları kaldırıldı

ABD’nin New York eyaletinde, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yürürlükte olan kısıtlamaların neredeyse tamamı kaldırıldı.

ABD'nin New York eyaletinde Covid-19 kısıtlamaları kaldırıldı

New York'ta toplam nüfusun yüzde 70'ine en az bir doz aşı yapıldı. İki doz aşı yaptıran yetişkinlerin oranıysa yüzde 60'ın üzerinde. Başarılı aşılama kampanyası sonucunda vali Andrew Cuomo, tüm kısıtlamaların kaldırıldığını duyurdu.

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ABD'nin New York eyaletinde Covid-19 kısıtlamaları kaldırıldı

Buna göre kapalı olan tüm işletmeler açılacak. Eyalet genelinde kapalı alanlar da dahil olmak üzere maske kullanma zorunluluğu kalktı.

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ABD'nin New York eyaletinde Covid-19 kısıtlamaları kaldırıldı

Karardan huzurevi, hastane ve toplu taşıma araçları istisna tutuldu.

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ABD'nin New York eyaletinde Covid-19 kısıtlamaları kaldırıldı

New York kentinde kısıtlamaların kaldırılmasını kutlamak ve sağlık çalışanlarını onurlandırmak adına havai fişek gösterisi düzenlendi

Yapılan kutlamalar böyle görüntülendi:

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