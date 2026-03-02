BIST 13.346
ABD’nin İran saldırısında kullandığı askeri araçlar ortaya çıktı

ABD ve İsrail’in İran’a başlattığı ortak saldırıda can kaybı sayısı günden güne artıyor. 28 Şubat’ta başlayan askeri operasyonda İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ile birlikte, birçok üst düzey askeri isim hayatını kaybetti.

Bölgede savaşın ateşi yükselirken, ABD’nin İran’a saldırılarında kullandığı askeri araçlar belli oldu...

ABD’NİN İRAN SALDIRISINDA KULLANDIĞI ASKERİ ARAÇLAR

B-2 BOMBARDIMAN UÇAKLARI

B-2 BOMBARDIMAN UÇAKLARI

