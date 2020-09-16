ABD'nin bir donanma gemisi daha Karadeniz sularına geçiş yaptı

3 ülkenin savaş gemileri Karadeniz' geçti

Yoğun güvenlik önlemleri altında İstanbul Boğaz'ındaki geçişini tamamlayan gemi Karadeniz'e açıldı. Bu askeri gemi ile birlikte ABD, İngiltere ve Fransa'nın çok sayıda askeri gemisi Karadeniz'e geçmiş oldu.