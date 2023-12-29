ABD'nin alçaklığı! 12 şehitten 3 gün sonra çocuk yaştaki PKK'lılara saldırı eğitimi verdiler! İşte görüntüleri...
Türkiye 12 askerinin Pençe Kilit bölgesinde şehit edilmesinin acısını yaşarken, sözde müttefiğimiz ABD, PKK'lı teröristleri Türk askerine nasıl saldırmaları gerektiği konusunda eğitim verdi. Hem de kameralar karşısında. 12 askerimizin şehit edilmesinden 3 gün sonra ABD’li askerler PKK’ya eğitim verdi. Teröristlere kalaşnikof kullanmayı öğretip, fotoğrafları sosyal medyada yayınladılar.
ABD, bölücü terör örgütü PKK/YPG ile yaptığı işbirliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Üstelik tüm Türkiye, cuma ve cumartesi günleri Irak’ın kuzeyinden gelen 12 şehidin haberiyle sarsılmışken, ABD ordusu skandal bir paylaşım yaptı. Tetiği çeken PKK’lı... Çektiren Amerikalı...ABD’li kadın asker PKK’lı hainlere Kalaşnikof kullanmayı öğretiyor.
Çocuk yaşta teröristler eğitildi
ABD’nin Ortadoğu operasyonlarını yürüten Merkez Kuvvetler Komutanlığı’na bağlı olan, terör örgütü IŞİD’e karşı kurulan “Birleşik Ortak Görev Gücü Doğal Kararlılık Harekatı”nın resmi hesabından salı günü Suriye’de çekilmiş 4 kare fotoğraf yayınladı. Amerikalı askerlerin eğitim verdikleri arasında çocuk yaşta terör örgütü üyelerinin olması da dikkat çekti.
Nişan almayı öğrettiler
Bu karelerde Amerikalı askerler, terör örgütü PKK/YPG’nin üyelerine silah kullanma eğitimi verirken görülüyor. Biri kadın, biri erkek iki ABD’li asker, teröristlere kalaşnikof tüfeklerin nasıl sökülüp takılacağını, temizleneceğini ve nasıl nişan alıp ateş edileceğini gösteriyor. Fotoğrafların hangi kentte çekildiği bilinmiyor.
ABD ordusu geçen hafta PKK’ya verdiği malzemelerin fotoğrafını yayınladı. Pakette aküler, aydınlatma malzemeleri ve 4K ultra yüksek çözünürlüklü televizyon dikkat çekti. ABD, PKK’nın terörist olduğunu resmen kabul etmesine rağmen 2014’ten bu yana terör örgütüne “IŞİD’le mücadele ettiği” bahanesi ile destek sağlıyor.