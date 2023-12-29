ABD'nin alçaklığı! 12 şehitten 3 gün sonra çocuk yaştaki PKK'lılara saldırı eğitimi verdiler! İşte görüntüleri...

ABD, bölücü terör örgütü PKK/YPG ile yaptığı işbirliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Üstelik tüm Türkiye, cuma ve cumartesi günleri Irak’ın kuzeyinden gelen 12 şehidin haberiyle sarsılmışken, ABD ordusu skandal bir paylaşım yaptı. Tetiği çeken PKK’lı... Çektiren Amerikalı...ABD’li kadın asker PKK’lı hainlere Kalaşnikof kullanmayı öğretiyor.