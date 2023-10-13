ABD'nin Afganistan'a 1 yılda attığı bombayı İsrail 1 haftada Gazze'ye attı
İsrail'in yaklaşık bir hafta içinde Gazze'ye attığı bombanın, ABD'nin Afganistan'a bir yılda attığına eşdeğer olduğu açıklandı.
İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanı 7 gündür aramlıksız sürüyor. Sivil ayrımı gözetmeksizin abluka altına alınan Gazze Şeridi'ne atılan bombalarla ilgili ayrıtılar dehşete düşürdü.
Libya'daki eski bir Birleşmiş Milletler (BM) savaş suçları soruşturmacısı olan askeri danışman ve uluslararası alanda uzman Marc Garlasco, Washington Post'a verdiği röportajda korkunç gerçek ortaya çıktı.
Garlasco, ABD'nin Afganistan'a bir yılda attığı bombayı İsrail'in, çok daha küçük ve yoğun nüfuslu bir bölge olan Gazze'ye bir haftada attığını belirtti.
Aynı zamanda Uluslararası Ceza Soruşturmaları Enstitüsü'nde eğitmen olarak görev yapan ve şu anda Ukrayna'daki savaş suçlarıyla ilgili oluşturulan ekiplere eğitim veren Garlasco, İsrail-Filistin çatışmasında hataların büyüyeceğini söyledi.