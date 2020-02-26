ABD'li yapımcı Harvey Weinstein tecavüzden suçlu bulundu fenalaştı
ABD'li film yapımcısı Harvey Weinstein'e , aralarında ünlü oyuncuların da bulunduğu kadınlar, tecavüz ve cinsel saldırıdan dava açtı.
ABD'de Soysuzlar Çetesi, Aşık Shakespeare gibi filmlerin yapımcısı olan Harvey Weinstein, son zamanlarda büyük bir iddia ile gündemde. İddiaya göre Weinstein, Hoolywood yıldızlarından bir çok kadına, ünlü olmalarından hemen önce tecavüzde ve cinsel saldırıda bulunuyordu. Kadınların suç duyurusunda bulunduğu davada suçlu olduğu kararlaştırılan Weinstein, cezaevine götürülürken fenalaştığı gerekçesiyle hastaneye kaldırıldı.
ABD'li ünlü film yapımcısı 67 yaşındaki Harvey Weinstein,bir zamanlar Hollywood’daki en güçlü isim olarak biliniyordu şimdi ise New York'ta yargılandığı tecavüz ve cinsel saldırı davasında suçlu bulundu.
Karara tepki gösterip "Masumum" diye bağıran yapımcı, cezaevine götürülürken fenalaştı, kalp çarpıntısı ve yüksek tansiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Basit cinsel saldırı ve tecavüz ile ağır taciz'den suçlu bulunan Weinstein, daha ağır ceza gerektiren nitelikli cinsel saldırı ve tecavüz'den beraat etti.