ABD'li yapımcı Harvey Weinstein tecavüzden suçlu bulundu fenalaştı

ABD'de Soysuzlar Çetesi, Aşık Shakespeare gibi filmlerin yapımcısı olan Harvey Weinstein, son zamanlarda büyük bir iddia ile gündemde. İddiaya göre Weinstein, Hoolywood yıldızlarından bir çok kadına, ünlü olmalarından hemen önce tecavüzde ve cinsel saldırıda bulunuyordu. Kadınların suç duyurusunda bulunduğu davada suçlu olduğu kararlaştırılan Weinstein, cezaevine götürülürken fenalaştığı gerekçesiyle hastaneye kaldırıldı.