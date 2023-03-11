ABD'li uzman İstanbul haritasını açtı tek tek anlattı! İstanbul'da deprem ne zaman olacak?

Sismik olarak en aktif bölgelerinden biri

Marmara Denizi ve çevresindeki fayların hareketlerinin uzmanlar tarafından çok iyi bir şekilde bilindiğini ifade eden Doç. Dr. Judith Hubbard, “Marmara Denizi ve çevresindeki alan, dünyanın sismik olarak en aktif bölgelerinden biridi. Birçok fay ve kayıtlı deprem var. Tümü tektonik plakaların hareketinden kaynaklanmaktadır. Güneydeki alan her yıl 25 mm batıya doğru hareket ediyor” dedi.