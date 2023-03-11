ABD'li uzman İstanbul haritasını açtı tek tek anlattı! İstanbul'da deprem ne zaman olacak?
Kahramanmaraş depreminin ardından uzmanlar İstanbul için peş peşe uyarılar verdi. ABD'li uzman 99 depremi haritası üzerinden "İstanbul'da 30 yılda deprem olma olasılığı yüzde kaç?" sorusunun yanıtını verdi.
Merkez üssü Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremin ardından binlerce canımızı yitirdik. Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ederken, İstanbul için uyarılar peş peşe geldi.
ABD'li uzman Doç. Dr. Judith Hubbard, sosyal medya hesabından 1999 depreminin sismik haritasını paylaşarak İstanbul için uyarılarda bulundu.
Sismik olarak en aktif bölgelerinden biri
Marmara Denizi ve çevresindeki fayların hareketlerinin uzmanlar tarafından çok iyi bir şekilde bilindiğini ifade eden Doç. Dr. Judith Hubbard, “Marmara Denizi ve çevresindeki alan, dünyanın sismik olarak en aktif bölgelerinden biridi. Birçok fay ve kayıtlı deprem var. Tümü tektonik plakaların hareketinden kaynaklanmaktadır. Güneydeki alan her yıl 25 mm batıya doğru hareket ediyor” dedi.
Anadolu Fayı haritadaki en aktif fay
1999 yılında İzmit’te yaşanan depremi anlatan Hubbard, “İstanbul için 1999 yılında yaşanan 7.6 büyüklüğündeki depremi oluşturan fayın hemen batısındaki fay en büyük endişe kaynağıdır. Bu Kuzey Anadolu Fayı haritadaki en aktif faylardan biri. 1999 İzmit depremi, 1939'da doğuda başlayan on iki depremlik bir serinin sonuncusuydu. Kuzey Anadolu Fayı'nın doğu Marmara Denizi'nden geçtiği yerlerde, etkisi deniz tabanının şeklinde belirgindir: derin bir vadinin kuzey kenarını sınırlayan dik bir eğim.