ABD'li şarkıcı Della Miles'ten Türkiye'ye övgü! Erdoğan'ın çağrısına da destek vermişti
Her fırsatta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türkiye'ye övgüler yağdıran, destek veren Amerikalı şarkıcı Della Miles, bu kez 'Alkışlıyorum' diyerek övgüler yağdırdı.
ABD'li ünlü sanatçı Della Miles, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yardıma muhtaç aileler için başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek verdi.
Kampanya hakkında konuşan Miles, "'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyası, işine ara vermesi gereken insanları destekleyen harika bir organizasyon. Bu zor süreçte ülke olarak birlik olmanızı alkışlıyorum. Bu kampanyayı sonuna kadar da her fırsatta destekliyorum" ifadelerini kullandı.
Miles, koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili nasıl bilgi edinilebileceği hakkında ise, şunları söyledi:
"Koronavirüs hakkında söyleyebileceğim tek şey kendi hijyeninize dikkat edin. Sosyal mesafe kuralına uymak son derece önemli.''
''Virüs nasıl bulaşıyor bu konudaki araştırmanızı yaptığınızdan emin olmaktır. Çünkü koronavirüsün tam olarak ne olduğu çok açık değil, tüm dünya bu soruna karşı çalışıyor."