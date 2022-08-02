ABD'li şarkıcı Della Miles sahnede 'Dom Dom Kurşunu' şarkısını söyledi! Sosyal medya yıkıldı
Geçtiğimiz yıllada müslüman olan ABD'li şarkıcı Della Miles Türkiye'ye yerleşmişti. Ünlü şarkıcı sahne aldığı bir festivalde Dom Dom Kurşunu şarkısını seslendirdi.
2018 yılında müslüman olan ve ardından Türkiye'ye yerleşen ABD'li şarkıcı Della Miles Kahramanmaraş'ta Aşık Mahzuni Şerif anısına düzenlenen Elbisan Festivalinde sahne aldı. Ünlü şarkıcının Dom Dom Kurşunu şarkısını seslendirmesi sosyal medyada viral oldu!
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde asrın ozanı Aşık Mahzuni Şerif anısına düzenlenen Elbistan Festivali, ABD'li sanatçı Della Miles ve Yavuz Bingöl konserleri ile tamamlandı. ABD'li sanatçı Miles, Aşık Mahzuni Şerif'in 'Domdom Kurşunu' adlı eserini Türkçe seslendirdi.
Yüz binlerce kişinin buluştuğu Elbistan Festivali'nin final gecesinde sahneye çıkan ABD'li ünlü vokalist Della Miles, İngilizce ve Türkçe şarkılar seslendirdi. Miles, Mahzuni Şerif'in 'Domdom Kurşunu' adlı eserini de Türkçe söyledi.
Miles, izleyicilerden tam not aldı. Sahneden inerek seyircilerin arasına giden Della Miles, büyük sevgi gösterisi ile karşılaştı. Başkan Gürbüz de çiçek takdimi için çıktığı sahnede Miles'le 'Domdom Kurşunu' türküsüne düet yaptı.